VIDEO ⟩ Miljonite jälgijatega USA juutuuber viskas nalja Eesti eurolugude üle ja tõi humoorikaid võrdlusi

Mees lahterdas eurolood heaks ja halvaks. Paraku maandus Uku Suviste lugu « The Lucky One » selles viimases rühmas. «Järgmine riimuv tähestikuline laul, jess!» rääkis juutuuber. Mees tõdeb, et talle on alati palju nalja pakkunud just need riimuvad laulud, kus sõnadel tegelikult mingit loogikat pole. «See on väga halb ja väga naljakas, toob mulle alati naeratuse suule,» lisas ta.

«Ma vajan neid sõnu oma ellu!» sõnas ta. Juutuuberit üllatas ka Uku vette viskumise klipp. «Ma arvasin, et see on laivis. Oh, nad petsid mind. Ma arvasin, et see oli see õige esineja,» rääkis ta, vaadates klippi muusikavideost. Samuti tundus talle, et Ukul on raskusi kõrge noodiga: «Oh, ta on hädas selle täishäälikuga. See on keeruline».