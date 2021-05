Elu24 Eurovisioonil: hinnad pressikohvikus panevad imestama

Meie ajakirjanikud saabusid linna eile ja jõudsid juba tutvuda hindadega nii pressikeskuse kohvikus kui ka teistes söögikohtades üle linna. Eurovisiooni Ahoy kontserdisaal on ainuke koht kogu linnas, kus kohvikud ja restoranid töötavad tavapäraselt ning söömine on kohapeal lubatud. Milline nauding! Paljud linna kohvikud ja restoranid on ikka suletud, kuid osas neist on lubatud toidu kaasamüük. Eurovisiooni jaoks tehti aga erand, sest kõiki sealseid osalejaid on koroonaviiruse suhtes testitud.