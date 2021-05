ARMAS PILT ⟩ Taas isaks saanud karm vabavõitleja Conor McGregor näitas oma hella külge

Conor McGregori ja tema kihlatu Dee Devlin (33) said taas kord vanemateks. Naisega tutvuti 2008. aastal, kui Conor oli vaid 19-aastane ja unistamas MMA-tšempioni staatusest, vahendab Daily Star . Peres kasvavad ka nelja-aastane poeg Conor Jr. ja kaheaastane tütar Croia.

«McGregori klann on nüüd viieliikmeline perekond ❤️ Terve poisslaps on sündinud! Beebil ja emal, Wonder Womanil läheb suurepäraselt! Jumal, tänan sind kõige eest, mida sa mulle ja mu perele siin ilmas annad. Minu vastsündinud poeg Rían McGregor ❤️» kirjutas vabavõitleja ja jagas pisarsilmil rõõmustavat jäädvustust.