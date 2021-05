VALE PUHA ⟩ Meeleavaldustel figureerinud Meeli Lepson: nägin eile videot, et vaktsiini kohale jäävad magnetid kinni!

Tõsi ta on, ühismeedias on kümneid videoid sellest, kuidas magnet justkui inimese käsivarrele kinnitub. COVID-19 vaktsiinid ei sisalda aga ei metalle ega mikrokiipe, mis muudaksid vaktsineeritu süstekoha magnetiliseks, ütlesid füüsika ja meditsiinieksperdid Reutersile. Ühtlasi tõdeti, et inimesed ongi pisut magnetilised ja kehas leidub väikeses koguses rauda. Küll aga pole see piisav, et hoida magnetit keha küljes kinni, vahendas Reutersi faktikontroll.