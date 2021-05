Eurovisiooni pealinnas Rotterdamis toimuvad praegu viimased ettevalmistused esimeseks poolfinaaliks, kus Elu24 hinnangul esinevad tugevamad artistid. Samal arvamusel on ka teised Euroopa ajakirjanikud, kes said täna võimaluse hääletada, kes on nende tänavused lemmikud lauluvõistlusel.