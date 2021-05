50-aastane supermodell Naomi Campbell sai emaks

50-aastane Naomi Campbell teatas Instagramis enam kui kümnele miljonile jälgijale, et lapsendas tütre. See on Campbelli esimene laps.

«Väike kaunis õnnistus on valinud mind oma emaks,» teatas Campbell. Supermodelli sõnul on ta valmis selleks, et tema ellu tuleb üks õrn hing. «Pole sõnu, et kirjeldada seda eluaegset sidet, mida ma nüüd oma ingliga jagan. Sellest suuremat armastust ei ole.»

Kindlat kallimat Campbellil praegu kuulu järgi ei ole. Möödunud aastal kaebas supermodelli kohtusse tema ärimehest ekskallim Vladislav Doronin. Mees nõuab modellilt tagasi raha, mis ta väidetavalt nende suhte ajal Campbellile laenas. Pole täpselt teada, kui suure summa vene miljardär naisele laenas.

Campbelli ja Doronini suhe sai alguse 2008. aastal ning nad olid koos viis aastat. Doronin tegi suhte ajal kaaslasele ohtralt kingitusi ning nad käisid koos puhkamas.

Pärast nende suhte purunemist on Campbelli paari pandud Briti räppari Skeptaga ja poistebändist One Direction tuntud Liam Payne'iga, vahendab The Sun.