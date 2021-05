Eurovisioonil on olemas üks hea komme: kõik lauluvõistlusele saabuvad ajakirjanikud saavad endale kinkekoti. Nii oli see Portugalis ja Iisraelis, nii oli see ka palju varem ning nõnda on see ka sel aastal. Kuna ettevalmistused võistluseks kestsid kaks aastat, siis oli Rotterdamil palju aega oma külalisi üllatada. Kas see neil ka õnnestus?