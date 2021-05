VIDEO ⟩ Briti näitleja tõmbas selga Pammy kuulsa punase trikoo ja lippas randa

USA voogedastuskanal Hulu toob peagi ekraanile kaheksaosalise draamasarja «Pam & Tommy», mis räägib Pamela Andersoni suhtest endise abikaasa Tommy Lee'ga. Andersoni rolli sai endale Briti näitleja Lily James ning Tommy Lee'd hakkab kehastama Rumeeniast pärit näitleja Sebastian Stan (38). (Viimane on tuntud näiteks sellistest Marveli filmidest nagu «Kapten Ameerika: kõdusõda» ning «Tasujad: lõppmäng».)

Sarja võtted on juba käimas ja hiljuti tabati filmimeeskond rannast, kus filmiti «Rannavalve» fännidele tuttavaid kaadreid. Nimelt oli James endale selga tõmmanud kuulsa punase trikoo ja jooksis rannas ringi.

Draamasarjas keskendutakse Andersoni ja Mötley Crüe trummari Tommy Lee tormilisele suhtele. Lisaks on juba teada, et sarjas kajastatakse 1995. aastal toimunud seksvideo skandaali. Nimelt filmisid Anderson ja Tommy Lee mesinädalatel seksivideo, mis varastati ning avalikustati.

Kui uudis avalikuks tuli, et Lily James (ülemisel pildil) hakkab Andersoni mängima, ei läinud kaua aega enne, kui inimesed hakkasid Twitteris oma arvamust ja rahulolematust väljendama. «Kas see casting'u-direktor on pime?» säutsuti Twitteris.