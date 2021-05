Esimene Eurovisiooni poolfinaal on kohe-kohe algamas ja esimesed eurofännid on Rotterdami Ahoy kontserdisaalis juba kohal. Tänavu lubatakse koroonaviiruse pandeemia tõttu lauluvõistlusele vähem fänne kui tavaliselt ning kõik peavad läbima karmi kontrolli. Tundub aga, et see tõeliseid eurofänne ei morjenda ja kõigil on tuju hea! Vaata lähemalt galeriist, kuidas eurofännid esimesele sõuõhtule saabuvad!