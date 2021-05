ELU25 ⟩ Tiina Vähi: Meie maailma tondid ja deemonid

Nüüd on üks nähtamatu ja „mitmepealine” e mitmetüveline koroonatont pugenud inimeste sisse. Ent nakatumise alguses me neil tondimärki veel ei näe ja seepärast kästakse meil ennast iga(l)ks juhu(l)ks kaitsta kaasinimeste eest, sest kõik on potentsiaalsed koroonaviiruse kandjad.

Tänapäeval asendab tõrjemaagiat hügieen, desinfitseerimine ja meditsiin (testimine, isoleerimine, maskitamine ja nüüd ka lausvaktsineerimine. Me hellitame lootust, et need aitavad pääseda viiruse küüsist ja tagasi pöörduda vana elukorralduse juurde.

Ka mina olen koroonatondi eest barrikateerunud oma töötuppa raamaturiiulite ja kirjutuslaua vahele, kus möödub mu argipäev. Klassikraadiost Beethovenit kuulates saab sellest „kontserdisaal” ja see ongi mu „pühapäev”. Ma olen „koduhunt”, nagu paljud teisedki, kellelt võetud „metsaelu vabadus”.

Valvsusega hullutatud inimesed

Koroonatondi metafoor seostub mul lisaks rahvauskumuste deemonlike olenditega ka kurikuulsa Friedrich Engelisi ja Karl Marxi Kommunistliku partei manifestist (1848) revolutsioonilise ähvarduslausega: ”Üks tont käib ringi mööda Euroopat – kommunismi tont. Pühaks ajujahiks selle tondi vastu on ühinenud kõik vana Euroopa jõud, paavst ja tsaar. Või sealtsamast:„Kõigi maade proletaarlased, ühinege!”, mida tuntakse ka nõukogudeaja kommunismi deviisina, mis oli mitmete ajalehtede päises juhtmõtteks. Praeguse pandeemia ajal võiks seda irooniliset parafraseerida – „kõigi maade koduhundid, ühinege!” ning lisada veel hoiatus – „inimesed, olge valvsad !” Viimane loosung pärineb teise maailmasõja ajast, kommunismi lõksu langenud tšehhi kirjanikult Julius Fučikult, kes hoiatas sõja- ja fašismiohu eest.

Valvsusele, ühinemisele ja koostööle kutsumine on kriisaegadel kasutatud hüüdlaused, millega on mingi eesmärgi nimel inimhulki ühte koondatud aga ka hullutatud. Need sobiksid ka praeguse pandeemia aja loosungiteks, ent ajalugu on näidanud, et vägisi valvsust ja ühinemist peale sundida ei saa. Nii ei õnnestunud proletaarlasi ühendada maailmarevolutsiooniks ega ka Marxi ja Engelsi aja maailma vägevad ei suutnud ühiselt võidelda kommunismi vastu. Võime oletada, et kui nad oleksid aegsasti ja jõuliselt koondanud kõik jõud, selle maailmakorda lõhkuva sotsiaalse viiruse vastu, siis poleks see, ega ka hilisemad 20. sajandi totalitaarsed ideoloogiad ja režiimid pääsenud võimule ega omanud sellist mõjujõudu ning algatanud Euroopas traditsiooniliste väärtuste allakäiku. Mida võiksime sellest õppida praegu?

Välksõda või maailmasõda?

Kui koroona tuleku algul arvati, et see on vaid veidi raskem haigus kui gripp ja alustati lokaalset välksõda,mis arvati läbi saavat mõne kuu või vähemalt poole aastaga. Kuid nii see ei läinud, nüüd oleme juba teisel aastaringil ning tõdeme, et viirusest ei olegi nii kerge lahti saada, sest tüved järjest muteeruvad.