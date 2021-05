FOTOD ⟩ Vene suusatähe bikiinipildid panid jälgijaid kommenteerima: liiga palju lihaseid

«Mu keha on tugev ja ainulaadne. Praegu tunnen end selles kindlamalt. Pole vahet, kas tagumikul on tselluliiti või mitte. Olen tänulik, et keha on piisavalt tugev, et lasi mul last kanda, võita medaleid ja et taastub aeglaselt, kuid kindlalt,» kirjutas naine Instagramis.