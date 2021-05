VIDEO ⟩ Kodu keset loodust: majarahvast üllatasid akna taha ilmunud kiskjad

Instagramis on saanud kümneid tuhaneid laike video, kus pererahvas teeb klaasi tagant tutvust kahe hundiga , taamal veel mitmeid. Kuigi muidu hoiavad hundid inimeste elupaikadest pigem eemale, jäädvustati uskumatu hetk, kui loomad akna taga luusisid.

«Looduse lähedale saamine. 🐺 Koht, kus hundid hulguvad just teie maja taga! Kui kihvt see on? 🍃» kirjutati video juures. «Üks meeldejäävamaid kogemusi kogu mu elus,» lisas video autor.