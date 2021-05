Ülinõudlik Horvaatia tiktokitar kütab kirgi: kohv ja jalutuskäik pole mingi deit!

«Esiteks, ma ei ole koer, keda tuleb jalutada. Teiseks on mul kodus Nespresso masin, mis töötab suurepäraselt,» sõnas Kornelija. Ka baaris joomine pole tema jaoks sobiv variant: «Sa joodad mind täis ja viid mind taas koju.» Tiktokkeri arvates on ainus õige lahendus õhtusöök.

Videot jagati ka Redditis, kus sellele anti pealkiri «McDonald'sisse minek». Seda kommenteeriti üle viie tuhande korra ja peamiselt peeti naise väljaütlemisi lihtsalt piinlikuks. «Ma loodan, et tal ei õnnestu ühtegi suhet leida,» kirjutas üks.

Suunamudija jätkas kriteeriumite loetlemist. «Sa võtad mind peale ja me läheme restorani,» ütles ta. «Vaatame üle su lauakombed, mida sa tellid ja kuidas sa söögipulkasid hoiad,» jutustas naine ja lisas, et tema eesmärk on kohtingul meest uurida.