Eesti 2020. aasta parim käsipallitreener enne finaalseeriat: läheme noortega lahingut andma

Reval-Sport ja Reval-Sport/Mella on tänavu omavahel kohtunud neli korda. Kuigi kõigis põhiturniiri kohtumistes on peale jäänud Reval-Sport, siis hooaja seni tähtsaimas kohtumises, intrigeerivas karikafinaalis, alistas Mella karistusvisete järel rivaali 22:21. Kui Reval-Spordi võistkonna põhitegijate hulgas on mitu kogenud mängijat, eesotsas välismaal mänginud koondislaste Maarja Treimani ja Janeli Patrailiga, siis Mella noori ja uljaid mängijaid juhendab treeneripingil väga kogenud Ella Kungurtseva.