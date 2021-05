Kakumäe endise bordelli aadressi muudetakse, sest maja perenaine ei saa taksojuhtidest rahu

Aadressi vahetanud eramaja praegused omanikud on osaühingud Adler Invest ja Viva Apartments, mille tegevusaladeks on märgitud majutuse pakkumine ja kinnisvara üürileandmine. Varem on ettevõtted tegelenud hoopis taimede ning lamba- ja kitsekasvatusega. Linnale kinnitati, et uutel omanikel pole plaanis jätkata tegevusega, millega majas kunagi tegeleti.