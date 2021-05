UHHUU ⟩ Eestlanna jagas vägeva Soome teadlase männiokkatee retsepti ja asi läks jälle käest

Eile, 18. mail kirjutasime, et Meeli Lepson soovitas videotele tuginedes vaktsineeritutel süstekohale magnet asetada, et näha kas see sinna kinni jääb. Loe rohkem siit: Reiki õpetaja Meeli Lepson nägi videot, kuidas magnetid vaktsiinikohale kinni jäävad!? Paar päeva enne jagas aga Sirli Lepson Facebookis vägevale teadlasele tuginedes kummalist retsepti.

Sirli Lepson peab Facebookis kontot nimega Sirli Maailm Eesti. Kõnealuses postituses pöördub ta ennekõike naiste poole. «Kas sinuni on ka jõudnud info arstide ja teadlaste poolt üle maailma ja teiste naiste lugusid sellest, kuidas päevad on muutunud ebaregulaarseks, on olnud raseduse katkemisi, erinevaid naiste teemade väljakutseid ja lööbeid peale seda, kui on viibitud samas ruumis praeguse moehaiguse vaktsiini saanud inimesega?» uurib Lepson oma jälgijatelt. Naise sõnul on ta näinud sel teemal palju videoid ja postitusi, kuid ta ei tea, mis on tõsi ja mis mitte.