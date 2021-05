Hooletud parkijad tõmbavad Bolti rendiautodele parkimistrahve kaela. Kes vastutab?

Mõne nädala eest kirjutasime, et Bolti märgistusega autode armeed esinduste ees annavad märku uue teenuse tulekust. Drive'i nime kandev autorent, mis on Tallinna tänavatel päris populaarseks osutunud, seisab silmitsi aga väikese katsumusega.

Nimelt on mitmel pool näha olnud, et mõtlematult pargitud sõidukitele on trahve määratud. See võib järgmise sõitja ära ehmatada: ehk jääb trahv tema kaela, kui trahvitud auto rentida?