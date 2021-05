OTSE ROTTERDAMIST ⟩ Uku Suviste suure õhtu eel: võiduvõimalustest pole õrna aimugi, isegi ei mõtle sellele

«Piirangud on karmid küll, kuid ma arvan, et tänu seda üritust üldse läbi viia suudetaksegi,» tunnistas Uku. Mehe sõnul nad linna peal kuigi palju ei kola ning ka toidud tuuakse hotelli kohale.

Ajakirjanikud üritavad ikka sotti saada, kel on õnnestunud Suviste süda vallutada. Samuti viskas staarprodutsent Filipp Kirkorov õhku, et Ukul on hea läbisaamine Moldova lauljatari Natalja Gordienkoga.