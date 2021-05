Filipp Kirkorov Uku Suviste suhtest Moldova lauljannaga: siin tuleb vist väga ilus lugu

«Teate, see on küll väga ilus armastuse lugu, mul pole selle vastu midagi. Natalja on ilus neiu ja Uku on samuti väga hea mees! Nad on ju väga ilusad artistid mõlemad,» arvas Kirkorov.

«Aga Eesti on minu jaoks eelkõige Anne Veski – hiilgav primadonna, diiva. Selle aja staar, millal me olime veel üks riik. Praegu on kõik teisiti, aga armastus hea muusika vastu ja heade Jaak Joala ja Anne Veski laulude vastu on igavene ja alati südames.»

Sellega seoses pakub Kirkorov lauljatele ka omamoodi missiooni välja. «Las Uku omalt poolt ja Natalja omalt poolt jätkavad seda kommet. Mina teen kõik, et Uku laulud kõlaksid ka peale Eurovisiooni», ütles ta.