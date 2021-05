POMMUUDIS ⟩ Karl Madis avaldas aastakümneid hoitud saladuse, mida ei teadnud isegi ta naine

1980. lõpus Eesti parimaks solistiks valitud Karl Madis on lavadel olnud juba 16-aastasest saati. Ka iseseisvusajal end rahva südameisse laulnud mehel on aga omamoodi saladus, mida ehk paljud peale superfännide polegi märganud.

«Mitu muusikapala on kirjutanud Karl Madis?» esitas Robert Rool kontrollküsimuse. «Koos muusikaga olen kirjutanud neli pala,» tõdes laulja. Mulidugi on see kummaline, sest Karavaniga on koos ju tehtud lugematult surematuid hitte.