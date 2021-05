Vargal ei vedanud: autoomanikuks osutus vabavõitleja

«Sitapea üritas mu autosse sisse murda,» rääkis Lewis sotsiaalmeedias avaldatud videos, mis nüüdseks on eemaldatud.

Vabavõitleja takistas kuriteo toimepanemist kasutades kõiki oma vabavõitlusoskusi. Lewis tõdes, et röövel on siiski tervise juures. Videos oli näha, et varas pandi politseiautosse, kuid pea oli sidemeis - ilmselt Lewise kasutatud meetmete tagajärg.