Ihtüoos ehk kalasoomustõbi on pärilik nahahaigus, millega 19-aastane Esta Riis on pidanud kogu oma elu elama. «Olen täitsa tavaline inimene, lihtsalt välimuselt natukene teistmoodi,» ütleb ta ise.

«Haigus on jah kaasa sündinud, pärilikkust me ei tea, sest seda infot pole - uuringud on tehtud, sealt me ei ole leidnud,» kommenteerib tütre seisundit Esta ema Eda Riis. «Esimene laps oleks meil olnud juba 27-aastane, samasuguse haigusega, kuid tema suri kahekuuselt. Poiss on nüüd vahepeal terve, tema on praegu 23 ja siis sündis Esta ja temaga teeme nüüd sama asja läbi.»