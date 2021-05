Ameerika Ühendriikides ilmub järgmisel nädalal ajakirjanik Edward-Isaac Dovere'i raamat «Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump» («Lahing hinge eest: demokraatide kampaania Donald Trumpi alistamiseks»), mille kohaselt kasutas demokraat Barack Obama kulisside taga vabariiklase Donald Trumpi kohta üsna solvavaid sõnu.