VAATA JA IMESTA ⟩ Kui palju maksavad Eestiski müüdavad Hollandi roosid ja tulbid kohapeal

Tõenäoliselt märkasite, et pandeemia ajal Eestis on lillede hinnad märkimisväärselt tõusnud ja ühe roosi keskmine maksumus on umbes kaks eurot. Väikeseid kehvema kvaliteediga kimpusid saab osta supermarketitest, olenevalt pühadest ja nõudlusest erinevate hindadega, kuid tavaliselt on see üheksast roosist kimp kuskil 7–9 eurot.

Lillede hinnad Rotterdamis FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ka tulbid võivad meil maksta erinevalt: alates ühest eurost ühe lille eest kuni kahe euroni. Lillepakenditele kirjutatakse sageli, et lillede päritolumaa on Holland. Vaatasime, kui palju samad lilled maksavad lillede maal. Läksime hotellile lähimasse supermarketisse ja hinnad panid imestama!

Tugevate püsivate rooside šiki kimbu soodushind on 2 eurot ja 99 senti. Eesti elanike jaoks on see 3 eurot, kuna selles poes ei saa maksta Mastercardiga ning sularahas tasumisel ei anta üht ega kaht senti siin tagasi.

