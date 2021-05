VIDEO ⟩ Kiirtest: millised Tallinna nurgatagused putkad pakuvad parimat hamburgerit?

Tellijale

Ajad on muutumas - nii maa kui linna kipuvad üle võtma tanklate toiduletid ja kebabiputkad. Siiski leiab otsides erinevaid burgerikohti, millest nelja ka külastasime. Hind on väga ühtlane, tase aga üpris erinev.

Bussijaama burgeriputka. Tallinna bussijaama taga võib märgata ühte väikest putkat, mille taga taksod aega veedavad. Tõeline 90ndate vibe. Sealt saab burgeri kätte kolme euroga. Kiirelt mikrouunist läbi käinud burger on küll pigem minimalistlik, jahedapoolne. Meeldejäävaim osa oli hea maitsega marineeritud kurk. Küll aga leiab soovija sealt ka pontšikuid ja muud põnevat kraami. [esipildil]

Hansa grill. Lasnamäe Tallinna-poolse otsa üks kuulsamaid kohti pakub samuti kolme-eurost burgerit. Mõnus kastmene, koduse mekiga salat teeb selle vaat' et maitsvaimaks ja mahlaseimaks. Sel korral aga oli sai isegi liialt kuuma saanud. Järgmine kord läheb paremini! Küll aga leiab soovija sealt muud head-paremat ja on rahvasuu rääkinud, et huvitavatel kellaaegadel saab ka kangemat kraami. Kinnitada ega ümber lükata ei oska.

Kolobok. Üks kaugemaid putkasid, Priisle servas asuv putka lõhnab võimsalt pagaritoodete järele. Tegelikult leiab sealt aga standardse kolme euro eest ka burgeri. See sisaldab seni koduseimat pihvi ning on muidu pehme. See sobib aga neiule, kellele lehtsalat väga meeldib - seda oli seal virnakaupa.

Hiiu grill. Linna teise otsa teleportides käime ära ka ühes legendaarsemas kiirtoiduaugus. Üsna roppe ja jõledaid sõnumeid - nt «saatan ***** lapsi» - täis sirgeldatud seina taga peidab end kõige soodsam kaheeurone burger. «Ärge seda kohta maha tehke, see on hea,» luges ka üks kiirete prillidega klient meile autoaknast sõnad peale. Sellest kallutamata võib kinnitada, et siin on tõesti kõik paigas: pehme sai, piisavalt kastet ja maitsev pihv.

Muidugi on Tallinnas veelgi kohti - Veska grill, Räägupesa ja teised. Ka «mäkid» ja «hessid» on iga nurga peal. Kuid nagu näeme, tasub kiire toidu soovijal tasub ehk vaadata ka nurgatagusemaid kohti.