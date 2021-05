Helena Klaar sai fännilt imearmsa kirja: kujutan ette, et mul oleks selline sõbranna nagu sina!

«Mulle meeldib sinu juures kõige rohkem see, et oled avameelne ja jääd endale kindlaks. Iga kord kui siin käin ja näen, et oled pannud uued story´d, kus räägid juttu, teeb mu päeva koheselt rõõmsamaks. Tore on kuulda, kui sul läheb hästi ja näha, et oled õnnelik!» seisis kirjas.