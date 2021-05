Mis tunne on elada 21. sajandil, kuid olla samas 19. sajandi inimene? Seda kogeb iga päev PERHi bioanalüütik Roosi Triin Tõnov, kelle elul on kaks väga erinevat poolt. TTÜs keemia eriala lõpetanud naise sõnul on tal teadlasekülg, kuid ka varjatum romantiline pool, mis väljendub 19. sajandi stiili riietes.