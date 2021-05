GALERII ⟩ Elu24 Rotterdamis: fännid saabuvad Eurovisioonile. Leidub ka eestlasi?

Täna kell 22.00 algab Eurovisiooni teine poolfinaal, toimumiskoht pole muutunud – see on Rotterdam (Holland), uhke ja moodne Ahoy kontserdisaal. Eesti esineb täna teisena ja meie riiki esindab andekas laulja Uku Suviste, kes on ühtlasi ka muusikavõistluse seksikaim mees.