FOTOD ⟩ Stockmanni ristmiku pauku pealt näinud Silvia Ilves: ületan seda ristmikku pea iga päev

Silvia Ilvese kodust avanes vaade avariikohale ja tšellistil oli seoses antud õnnetusega rääkida ka ehmatav vahejuhtum, mida muusik jagas Facebookis. «Mina olin ristmikku just ületanud eemalt ning kohe koju jõudmas Cristopheriga, olles just Stefaniga kõne ära pannud. 10 sekundi pärast helistab Stefan poolnuttes ning ütles, et toimus avarii ja ta kartis, et äkki meie Cristopheriga... Ta oli olnud akna all parasjagu arvuti taga, kui tundis maavärinat. Kaubik oli majale otsa sõitnud,» kirjutas Ilves, kelle sõnul on tegu ristmikuga, mida ületatakse iga päev.