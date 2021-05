Kaitseväe õppuse Kevadtorm plaanid lõi sassi habekakk?

«Kaitseväe suurõppuse Kevadtorm alas avastati habekaku (tuntud ka tondikaku nime all) elupaik. See osa metsast on nüüd piiranguala ja lahingtegevus suunatakse mujale. Elu nagu filmis!» kirjutas Facebookis endine peaminister Taavi Rõivas.