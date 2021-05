INTERVJUU ⟩ Finaalist välja jäänud Uku Suviste: Tomi palub jumalakeeli, et ära tule enam

38-aastane Suviste kinnitas Eesti ajakirjanikele poolfinaali järel, et tunne oli esinedes väga hea. «See oli päriselt väga uskumatu, võib-olla sellepärast, et see oli esimene esinemine pärast seda, kui meil on pikalt olnud vaikus. Rahvas oli saalis ja elas kaasa,» kirjeldas muusik.

Kas esituses läks midagi nihu, ei osanud Suviste veel kommenteerida. «Seda ma saan teada, kui vaatan ise esituse üle. Igas esituses on midagi, mida saab paremini teha. On lood, mis toimivad lauluvõistlusel, ja on lood, mis ei toimi. Täna see lugu ei olnud piisav, et jõuda finaali, kes teab, mida homne toob,» rääkis ta.