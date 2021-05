Prints Harry vestles taas Oprah Winfreyga ja seda vaimse tervisega seotud lühisokumentaalsarja «The Me You Can't See» raames. Sarja igas osas räägib kuninglikust elust loobunud Harry oma ema surmast, vaimsest tervisest ja ajast, mida ta kutsub oma õudusunenäoks.