Erajahiga Soome ja teised eliidi privileegid

Kes otsib, see siiski leiab. Türgi tuusikud on rekordiliselt odavad ning seiklejad saavad Lõuna-Euroopast jätkuvalt lennata Ladina-Ameerikasse isegi äriklassis vaid 384 euroga ühe suuna pileti eest (vihje: uurida tasub hindu Lissaboni ja Rio de Janeiro vahel). Ka mõnede säästufirmade hinnad on odavamad kui eales enne: lootuses, et Itaalia suvekuumuses oma karantiininõuetest loobub, soetasin nädala algul augustiks Ryanairi lennupileti Tallinnast Milanosse, makstes selle rõõmu eest vaid üheksa eurot. Samas näiteks Rootsi saamise hind on muutunud röögatult kalliks: Tallinki odavaimad edasi-tagasi laevapiletid Paldiskist Kappelskäri maksavad koos ööbimiskajutiga üle 500 euro, kusjuures kasutatavate kaubalaevade karmikoeline esteetika tuletab veidike meelde filmi «Waterworld». Lisaks on kaubalaevale saamiseks vaja oma autot. Konkureeriv DFDS Seaways lubab kõnekeskuses broneerida Kappelskäri piletit ka jalgrattaga liikujaile, kuid Tallink mitte: kaubasadamates polevat teed turvalised jalgrattaga liiklemiseks.