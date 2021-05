Lady Gaga valus ülestunnistus: ma jäin seksuaalse rünnaku tagajärjel lapseootele

Esmakordselt rääkis Lady Gaga, kodanikunimega Stefani Joanne Angelina Germanotta seksuaalsest rünnakust 2014. aastal, kuid sel ajal lauljatar detailidesse ei laskunud. «The Me You Can't See» (toim - mina, keda te ei näe) kannab nime viieosaline lühidokumentaalsari, kus Oprah Winfrey ja Prints Harry vestlevad saatekülalistega vaimse tervise teemadel. Saatekülalise Lady Gaga sõnul ahistas teda produtsent, peale mida jäi naine lapseootele.