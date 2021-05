HEI KEN! ⟩ 22-aastane inim-Ken külastab iga nädal ilusalongi ja eelistab vanemaid mehi

Anthony Jimmy Featherstone kulutab oma välimusele üle 10 000 dollari, et näha välja justkui barbie-ken. Lisaks sellele, et mees armastab oma välimuse alla raha paigutada, naudib Anthony ka kalleid reise, disainerite rõivaid ja muidu luksuslikku elu, sõites helikopteriga kontserditele ja limusiinidega pidudele, kirjutab Hull Live.

Mehe priiskav elustiil on teinud temast kodulinnas kohaliku kuulsuse. Lisaks kõigele meeldivad talle endast vanemad mehed - 40 ja vanemad. «Ma tahan meest, kes armastaks mind minu pärast. Ma ei jõua seda ära oodata. Minu elu on alles algamas ja minu jaoks on valla terve maailm, mida koos hingesugulasega või siis ilma, avastada,» rääkis Anthony lootusrikkalt.

Jimmy Featherstone. FOTO: Tom Maddick / SWNS/Tom Maddick / SWNS/Scanpix

Väike botox, ilulõikused ja salongikülastused on mehe sõnul osake tema olulisest ilurutiinist. Kuigi mees on oma välimuse juures lasknud timmida pea kõike, ootab meest ees ka ninalõikus, mille pärast ta ütlemata põnevil on. Juuksurit külastab ilueedi kord nädalas ja üks ilusüstimise protseduur läheb mehe sõnul talle maksma 300 naela. Mehe sõnul ootavad teda ees tõsielusaated, kust mees loodab üha enam kuulsust saavutada.

Vaid mõni aeg tagasi pidas mees maha uhke sünnipäevapeo, mis läks 22-aastasele inim-Kenile maksma 2000 naela. Peole saabudes tervitati külalisi rakettidega ja seejärel kostitati neid hiiglasliku tordiga. Ühtlasi sõidutati pidulised kohale limusiinis, pakuti neile jooke uhkest baarist ja laual oli šokolaadi purskkaev. Milline luksus!

Jimmy Featherstone. FOTO: Tom Maddick / SWNS/Tom Maddick / SWNS/Scanpix

«Sain luksuskingitusi Channelist, Jimmy Choost ja kalleid karusnahku Monclerist. Paljud võrdlesid mu sünnipäevapidu pulmaga,» jutustas ta. Mehe sõnul pöörduti tema poole isegi kodukoha tänavail, et öelda, kui väga neile pidu meeldis. Ta lisas: «Kuigi olen vaid 22-aastane, on mul olnud õnn töötada 16-aastaselt, kui lahkusin koolist ja asusin tööle positiivse ellusuhtumisega». Mehe sõnul saab ta oma edus tänada vaid iseennast, kuid ei avalda, millega ta leiba teenib.

Mehe sõnul peab olema endale luksusliku elu lubamiseks motiveeritud. «Sellist elu ei tooda taldrikul, hoolimata sellest, et mind peeti kuldlusikas suus sündinud lapseks,» rääkis Anthony. Iseenesest mõistetavalt käib kuulsusega kaasas ka teatud pahameel, kuid sellest mees end heidutada ei lase. «Kõigil on minu kohta midagi öelda, kuid just see mulle meeldibki,» sõnas ta.