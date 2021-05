VIDEO ⟩ Venemaa eurolaulja Manizha meenutas toredaid hetki Kuressaares

Täna andis lauljatar intervjuu Limoni uudisteportaalile ja selgus, et Eesti pole Manizha jaoks sugugi võõras koht. Ta on käinud siin korduvalt loomelaagris ja Eestis on tal ka lemmiktoode, milleks on Eesti või. Lauljanna sõnul on meie riigis väga hea kliima ja talle sobis see isiklikult väga hästi. Lauljatar mäletab täpselt, kuidas ta saabus lennukiga Tallinnasse, sõitis seejärel bussiga praamile ja sealt kohe Saaremaale, kus ootas teda ees loomelaager. Sinna saabusid ka teised andekad inimesed - kirjanikud, kunstnikud ja lauljad, kellel anti huvitavaid ülesandeid, näiteks ühe ööpäevaga laulu kirjutamine. Manizha loodab taaskord külastada Eestit peale pandeemia lõppu.