ELU25 ⟩ Märt Läänemets ja Harly Kirspuu: Lülitame Venemaa ja Punahiina oma elust välja ehk üks võimalus päästa maailma

Kas karistuseks igivanade pattude eest või ajaloolise karma tõttu on kuidagi juhtunud nii, et oleme sattunud elama maalapile, millest edasi laiub üks kole, ohtlik ja ebademokraatlik suurriik, mis meid läbi aegade ikka on ahistanud. Kõik said aru, et jutt käib loomulikult Venemaast. Kõigi lootuste ja ootuste kiuste ei ole uued ajad selle monstrumi olemust muutnud. Ainult natuke murendanud tükikesi ära tema servadest. Meil on õnnestunud jääda ühele tükikesele pidama. Muidu poleks meid ja praegu siin arutamas või kui, siis vene keeles ja hoopis muid asju. Me oleksime mooloki poolt juba ammu alla neelatud ja ära seeditud, nagu meie sugurahvad ja paljud teised, kes kunagi Sarmaatia väljadel oma elu elasid.

Punahiinast meil pääsu ei ole ja ta on iga päev meie kodus kohal: kõigi asjadega, mille peal või all ilutseb kiri Made in China.

Teisel pool Venemaad on Euraasia avarustes, mida vanasti siinpool kõiki kokku Tartariaks nimetati, hulk teisi temaga üsna sarnaseid režiime valitsemas maid ja rahvaid, kel pole nii palju õnne olnud, kui meil. Üks neist on ennast nii võimsaks ajanud, et isegi Venemaa tema kõrval ammu kahvatub. See on praegu tuntud Hiina Rahvavabariigi ehk Punahiina nime all. Meist jääb ta maakaardil kaunis kaugele, aga ega tänapäeval kaugused enam ei loe. Kui ka kunagise rahvalaulu read „Eesti piir käib vastu Hiina müüri, Venemaa peab vahelt kaduma“ kunagi tõeks ei saa, siis Punahiinast meil pääsu ei ole ja ta on iga päev meie kodus kohal: kõigi asjadega, mille peal või all ilutseb kiri Made in China.

Kõik võiks olla OK ja meile piisata enda veenmisest, et meiesugustel lihttarbijatel pole sooja ega külma, mis kuradi valitsus seal Venemaal või Hiinas on, kui aga vajalikud kaubad kätte tulevad ja meie saame neid tarbida, tarbida, tarbida – mida rohkem seda uhkem. Sest meid on ju loodud ja õpetatud nii, et ainult tarbides oleme olemas. Tarbigem surmani! Kui meie oleme oma jao ära tarbinud, tulgu või veeuputus. Või tuumasõda. Või hiinlased. Meid see enam ei koti.

Kuni mõtlemise raasukesed veel alles, võiks neid kasutada ja näha, et tarbides vene ja hiina asju toetame neid režiime ja aitame neil sisse imbuda või esimesel võimalusel meid lihtsalt üle võtta.