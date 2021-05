GALERII ⟩ Elu24 Rotterdamis: finaalis rokib Soome kahel korral, Eesti punktid teeb teatavaks Sissi

Mulle tundub, et tänavune Eurovisiooni finaal tuleb väga huvitav - näeme tugevaid naisi ja nõrku mehi. Kõik pole veel sellega harjunud, kuid naised peavad olema tugevad ja mehed võivad mõnikord näidata nõrkusi.

Finaali piserdatakse ka rokiga - lava kütavad kuumaks Itaalia ja Soome, ning kõige lõpus rõõmustab publikut ansambli Lordi legendaarne lugu, nii et Soomet näeme me lauluvõistlusel lausa kaks korda.

Finaalis on oodata ka palju seksikat. Vähemalt Serbiast ja Moldovast pärit naiste ilul on meeletu jõud. Moldova demonstreerib peaaegu looduslikku ilu, kuid Serbia lauljannad on kindlasti midagi timmida lasknud.