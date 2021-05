KLÕPS ⟩ Tulevane Briti kuningas Prints William sai kätte esimese vaktsiinisutsaka: aitäh kõige eest!

Suurbritanniat on saatnud vaktsineerimises suur edu. Rohkem kui 37 miljonit inimest Ühendkuningriigis on saanud vähemalt ühe koroonaviiruse vaktsiini annuse, vahendab BBC eilset statistikat. Kõige rohkem oodatakse Suurbritannias 21. juunit, sest selleks päevaks lubas peaminister Boris Johnson kaotada kõik kogunemispiirangud. Selleks päevaks on riigis planeeritud kümneid, kui mitte sadu meelelahutusüritusi, kirjutas EAS.