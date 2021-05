VÕIMAS VIDEO ⟩ Lõvikuningad peatasid liikluse ja uudistasid sõiduautosid

Sadu tuhandeid vaatamisi kogunud videoklipp paneb ahhetama. Iga päev autoaknast sellist vaatepilti ei avane. Videost on näha kuis karjajuhist isalõvi jalutab keset autoteed koos viie teise lõviga . Teel jalutanud loomad hõivasid sõidutee ja autojuhid olid sunnitud seisma jääma. Küll aga said nad samal ajal nautida haruldast vaatepilti otse autoaknast!

Hämmastav kaader on filmitud Suurbritannias, Knowsley safaripargis. «Tead, sa ei saa kunagi aru, kui suured nad tegelikult on! Karmid sellid ka!» kirjutati kommentaariumis. «Nad on hea toidu peal olnud,» naljatas teine, nähes, kui rahuloleva pilguga hiiglaslikud loomad ringi jalutasid.