Kes on Eurovisiooni lava kõige suurem staar Nikkie de Jager?

Andekas meigikunstnik NikkieTutorials postitab Youtube´is kõiksugu videoid, mis puudutavad kosmeetikat, seda alates igapäevase meigi tegemisest ja lõpetades Halloweeni tarvis tehtavate näomaalingutega. Ilublogijal on videoplatvormil hämmastavad 13,8 miljonit jälgijat ja üle miljardi vaatamise.

Oma meigiannet hakkas Nikkie jälgijatega jagama juba 2008. aastal, olles vaid 14-aastane. Vahetult peale esimeste videote postitamist hakkas Nikkie võtma koolitusi professionaalsetelt meigikunstnikelt, vahendab The Insider. Kuulsaks sai juutuuber videoga «The Power of Make-Up» (toim - meikimise võim). Videos näitas Nikkie, kuivõrd efektse tulemuse jätab õigesti tehtud meik ja miks ei tasuks end mukitud näolappidest liialt mõjutada lasta. Naise video inspireeris tuhandeid mehi ja naisi näitama ka oma meikimata nägu.