Varro Vooglaid: laiguline sõduririietus ei jäta parlamendis väärikat muljet

«Kaitseväe orkestri koondamise plaan on ilmselge märk kultuurilisest allakäigust. Aga armee kultuurilisest tasemest rääkides võib ühtlasi mainida, et kui kaitseväe juht käib (või kui teised ohvitserid käivad) isegi ajakirjanduslikel intervjuudel või parlamendis mitte soliidses ohvitseri univormis, vaid laigulises sõduririietuses, siis ei jäta ka see väärikat muljet,» kirjutab Facebookis Vooglaid ja toob võrdluse, mis tema mõtet ehk paremini mõista aitaks. «Just nagu ei jätaks väärikat muljet see, kui sportlane läheks intervjuule või parlamenti tossudega ja dressides,» lisas ta.