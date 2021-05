Itaalia rokkbänd Måneskin ja nende lugu «Zitti e buoni» võitis 65. Eurovisiooni lauluvõistluse. Sellega tõi bänd oma kodumaale lauluvõistluse esimese võidu viimase 30 aasta jooksul. Kes on aga ülekaalukalt eurooplaste südame võitnud Måneskin ja kes on neid ühendav salapärane Marlena?

Eurovisiooni ajaloos on võit Itaaliasse läinud vaid kolmel korral, 1964. ja 1990. aastal ning nüüd 2021. aastal. Pärast 1997. aastat tegi Itaalia, kes on üks võistluse asutajariikidest, pikema pausi ja naasis alles 2011. aastal.

Viimase kümne aasta jooksul on Eurovisiooni populaarsus Itaalias kasvanud ning neid on saatnud päris suur edu. Itaalia alates 2011. aastast jõudnud seitsmel korral esikümnesse, korra jäänud kolmandaks ja kahel korral pidanud leppima teise kohaga. Alles 2019. aastal oli nende esitaja Mahmood looga «Soldi» võidule väga lähedal jäädes alla vaid Hollandile.