GALERII ⟩ Ei tuul, vihm ega koroona – miski ei takista fännidel Eurovisioonile tulemast

Finaalpäeval on Rotterdamis kestva nädala kõige kehvem ilm – tugev tuul ja vihmasadu, väljas on umbes 11 kraadi sooja. Aga eurofännidel on ükskõik ja nad saabuvad hoogsalt Ahoy arenale. Sisse saab ainult 3500 inimest ja nendel peab olema kaassa negatiivse koroonatesti tulemus. Pole kahtlustki, et Eurovisioon on palju muutunud. Turiste on vähe, ööelu ei ole ja siin hetkel ainult kaks varianti – olla Ahoy arenas või siis hotellis.