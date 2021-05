18-aastane Pärnu neiu Laura on üks sadadest Eesti naistest, kes on viimase aastaga leidnud tee OnlyFansi. 11. klassi lõpetav Laura tegi nurjatu mainega portaali konto pere heakskiidul ega kahetse midagi. Paljas ihu on ujujataustaga tüdruku jaoks elu loomulik osa.