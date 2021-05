Üle kümne aasta Peipsiääre valda turiste ja elu toonud Sibulatee üritused on teist hooaega järjest küsimärgi all. Juba on ära jäetud järgmisel nädalavahetusel toimuma pidanud Varnja küla kalalaat ja Sibulatee kalapuhvetite päev, samuti juuni alguses Alatskivi lossis toimuma pidanud õhtusöök šoti rahvalaulik Robert Burnsi auks.

Sibulatee üritusi korraldav Liis Lainemäe ütles Elu24-le, et praegu on panused suve teise poole peal. «Juuli on veel jõus, järjest tilgub juurde ka väiksemaid sündmusi,» on Lainemäe lootusrikas.