KARM VIDEO ⟩ Publikus olnud rase naine sai šoki, kui emalõvi Vene tsirkuses taltsutajat ründas

Venemaa sotsiaalmeedias levib video, kus emalõvi tsirkuses taltsutajat ründab. Videos on näha, et taltsutaja Maxim Orlov on kahe emalõviga puuris, kui need omavahel kaklema hakkavad. Kui Orlov loomi lahutada proovib läheb üks neist järsku mehele kallale, vahendab Daily Mail.