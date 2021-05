Tõnis Mägi oma muusikakarjääri suurest õppetunnist: see oli täielik jama, mis ma tegin!

«Oli üks laul, mida armastasin väga laulda. Õhtul, kui läksin oma hotellituppa, siis mul oli väike raadio kaasas, kus oli kassettimängija sees. Alati käisin enne dušši all ära, panin väikese napsi sinna, et võtan enne magama minekut. Siis panin selle käima ja ma sain šoki. See oli täielik jama, mis ma tegin. Oma arust olin ma emotsinaalselt jube heas seisus, aga tegelikult ma panin üle. Ma sain sellest väga hea õppetunni.»

«Jätsin kõik lava peale, improviseerin ja küll seal tuleb. Läks nii nagu läks. Kes kiitis ja kes laitis. Kui nüüd teist korda oli see kuldne hooaeg, siis ma võtsin jube tõsiselt, harjutasin mitmeid tunde päevas. Ma mõtlesin, et nüüd on see minu võimalus, aga ikka ei tulnud seda võitu. Ma läksin kuidagi võidu peale välja. See oli see, mis mind hukutas, ma mõtlesin üle ja harjutasin üle. Finaali number läkski täiesti aia taha. Mis ma sellest õppisin, ongi see, et sa ei saa kõike võtta liiga lõdva rihmaga ja ei saa ka üle mõelda.»