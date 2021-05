ABSURD ⟩ Kool kattis lõpualbumis eriti robustselt tüdrukute dekolteed kinni

Imedemaal Floridas suutis üks põhikool oma neiusid tõeliselt üllatada, kui viimased avastasid, et nende «dekolteed» on lõpualbumis eriti hooletult tsenseeritud. Riley O'Keefe sõnul ei osanud ta oma pilti avades muud teha, kui uskumatusest naerda.

Algul hämmastunud neiud said pahaseks ning praeguse seisuga nõuavad Bartram Traili koolilt vabandust ka paljude vanemad. Nende sõnul on hoopis selline riietuse sentimeetrite kallal nokkimine laste seksualiseerimine.

Erinevalt 80 tüdruku töödeldud pildist ühegi poisi pilt koolile ette ei jäänud. Isegi mitte ujumispükstes ujumistiimi pildid, väitis O'Keefe. «Naad peavad mõistma, et see sunnib tüdrukuid oma keha häbenema,» heitis O'Keefe ette.

«Bartram Traili varasem tegutsemisviis oli see, et riietuskooodi rikkuvate õpilaste pilte albumisse üldse ei lisatud,» sõnas aga üks õpetaja meediale. «Digitaalne töötlus tehti selleks, et kõik õpilased aastaraamatus olemas oleks.»

O'Keefe ema Taryni sõnul kohtutakse kooliga tuleval nädalal, et riietuskoodi arutada. «Nad kõik on head õpilased, aga me keskendume hoopis sellele, palju su õlast näha on?» sõnas ta. «See on täiesti kontrolli alt väljas.» Reeglite järgi ei tohi tüdrukud kanda särke, mis ei kata tervet õlga ega seelikuid, mis enam kui 10 sentimeetrit põlvest ülalpool lõppevad.