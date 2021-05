Rohkem kui nädal aega tagasi tulid oma suhtega avalikuks Uudo Sepp (23) ja kursaõest tüdruksõber Kendra Katrina Könnel (20). Paar kolis kokku ja armsaid videoid ning pilte jagasid noored ka oma sotsiaalmeedia kontodel. Kuna Kendra Katrina on Elu24 lugejale ehk pisut võõras nimi siis vestlesime, et teda pisut tundma õppida.

Kendra Katrina Könnel kirjeldaks end ise kui julget ja särtakat noort neiut, kes ei ütle kunagi uutele seiklustele ega ekstreemsustele ei. Lisaks Instagramis sisuloomisele toimetab neiu aktiivselt ka TikTokis, kus tal on üle 18 tuhande jälgija. Kendra jagab seal lõbusaid videoid oma vendade, sõprade ja Uudo seltsis. Aktiivse neiu huvid ei piirdu aga sotsiaalmeediaga. Kendra soovib omandada kõrghariduse ja teeb hingega ka taskuhäälingut, mil nimeks «Haige tiks».

Kendra alustas eelmisel aastal õpinguid Tallinna Ülikoolis

Aktiivne noor neiu alustas möödunud aastal õpinguid Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis reklaami ja suhtekorralduse erialal. Kendra jutustas ka pisut, kuidas temas antud eriala vastu huvi tärkas.

«Ma olen alati tahtnud midagi ise luua, olla millegi autor ning reklaam on väga lai valdkond, kus ennast teostada ja proovile panna,» rääkis Kendra, kellel on huvi reklaami vastu olnud juba aastaid. «Mind on juba lapsepõlvest saadik huvitanud reklaamide tegemine ja toimine - kuidas see kõik käib ja kuidas teha reklaami, mis tõesti mõjutab inimesi - vauu, nii põnev, kas pole?!» lisas ta. Neiu sõnul paelub teda see maailm väga ja pettuma pole ta pidanud.

«Kahtlesin juba lapsena, et see ei saa olla nii lihtne, et teed mingi reklaami ja toodet ostetakse, nüüd seda ülikoolis õppides avanes minu jaoks täiesti uus maailm, reklaamimaailm - see on huvitav ja väga keeruline - aga lihtsad asjad pole mulle kunagi meeldinudki,» sõnas Kendra.

25.05.2021, Tallinn. Kendra Katrina Könnel. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Tulevikuplaanid ja tähtede poole pürgimine

Kendra näeb end ka tulevikus reklaamivaldkonnas, kuna see on miskit, mis teda väga kõnetab. «Hetkel pürgin ikka selleni, et ülikool lõpetada, edasi täpselt ei teagi veel, kindlasti midagi reklaami erialal. Avastasin hiljuti, et mulle väga meeldib reklaamtekste kirjutada, äkki hakkan copywriteriks (toim - reklaamtekstide koostajaks) - eksnäis,» rääkis Kendra.

Hakkaja neiu hobideks on kõiksugu ekstreemsused, mis talle vähegi pähe tulevad. «Kodus mulle istuda ei viitsi, ma ei suuda päevagi puhata, mis ei ole alati hea omadus,» tõdes ta. Tüdrukul on seljataga 14 aastat kestnud jalgpallikarjäär, mis paraku vigastuste ja muude toimetuste tõttu pooleli jäi. «Nüüd kahetsen, sest süda tõmbab ikka vuti poole. Aga ehk suudan kunagi tütrest kuulsa vutiplika teha,» rääkis ta oma salajasest unistusest.

Kendral on Instagramis üle 37 tuhande jälgija

Neiu sõnul on jälgijaid puudutavad küsimused miskit, mille kohta on temale aastate jooksul väga palju küsitud. Kendra sõnul sai kõik alguse Ask.fm platvormilt, kus inimesed said üksteiselt anonüümselt küsimusi küsida. «Tegin seda alati huumoriga ja inimesi see vist köitis, vähemalt kogunes mulle seal paari aastaga ligi 20 000 jälgijat. Eks ma sealt kasvatasin ka oma Instagrami, kui esimesed 10 000 täis sain, hakkasin aktiivselt loosimänge tegema ja sealt see lumepall veerema läks,» jutustas ta ja tänas oma jälgijaid toetuse eest.

«Minu jälgijad on minu kõige suurem inspiratsioon! Ma olen alati aus ja näitan ka oma kurbi hetki. Mulle on öeldud, et see on see, miks nad mind jälgijavad... Eks see siis nii ole,» mõtiskles Kendra. Ask.fmi aegadel tundsid mitmed Kendra ära ka tänavail. «Tuldi ikka väga jõhkralt ligi ja hüüti igal pool. Nüüd on inimesed õnneks suureks kasvanud ja nii hull see enam pole. Mõnikord tulevad ikka armsad pisikesed fännid pilti küsima ja nendega teen alati!» rääkis ta.

Kendral meenus ka üks huvitav vahejuhtum, kui üks 21-aastane tiktokker postitas temast ja Uudost Tiktokki salaja tehtud video, mis kandis pealkirja «Nägin linnas kuulsuseid». «See oli naljakas, selle asemel oleks võind ligi tulla ja tsau öelda,» sõnas Kendra.

25.05.2021, Tallinn. Kendra Katrina Könnel. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Tutvus Uudoga ja kokku kolimine

Uudoga tutvus Kendra ülikoolis, kui asuti üheskoos kooliteed käima. Noored teavad üksteist eelmise aasta septembrist. Lähedastest sõpradest sai aga aja jooksul paar ja otsustati kokku kolida. «Nagunii olime ninapidi kogu aeg koos. Kes jõuab neid taksoarveid maksta,» naljatas Kendra ja tõdes, et ega ta ise ka päris täpselt ei tea kuidas nõnda läks. «Juhtus nii,» lisas ta.

Taskuhääling «Haige Tiks»

Kendra rääkis meile pisut tema ja Uudo ideest taskuhäälinguga algust teha. «See oli nii ekspromt idee. Olime just lõpetanud Utsi musavideo filmimise ja käisime lõunat söömas koos kaameramehe ja Uudoga. Kaameramees ütles mulle, et «kuule Kendra, sulle sobiks jube hästi mingi podcasti teema, aga peaksid leidma endale ka kaassaatejuhi, näiteks Uudo. Olete mõlemad edevad ja väga aktiivsed noored, saaksite hakkama küll,» meenutas Kendra veebruaris aset leidnud vestlust.

Loe taskuhäälingu kohta rohkem siit: Instastaar hakkab Uudo Sepaga huvitavat projekti tegema: oleme valmis ekstreemsusteks.

«Uudo istus mu kõrval ja küsisin, et kas teeme ära? Uudo ütles, et teeme! Ja 4 päeva hiljem oli meil plaan paigas ja Youtube kanal tehtud. 8 päevaga olime kogunud juba 1000 tellijat oma kanalile ja 10 päevaga oli ka esimene video väljas. Elu parim otsus kahtlemata!» tõdes Kendra.

25.05.2021, Tallinn. Kendra Katrina Könnel. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Tagasiside taskuhäälingule on olnud Kendra sõnul väga postiivne. «Peale Haige Tiksu loomist on elu läinud aina põnevamaks. Saime ka Haigele Tiksule oma stuudio ja professionaalse produktsioonitiimi, samuti uue platvormi So.fa.dog,» jutustas Kendra põnevusega. Neiu sõnul said seitse videot mõni aeg tagasi linti võetud ja oodata on midagi väga-väga põnevat. Saladuskatte all rääkis Kendra, et külla tulevad näiteks Anu Saagim, Kristjan Lüüs ja Amanda Hermiine. «Stardime So.fa.dogis juba 27.mail!» rõõmustas ta.

Üheks kõige põvemaks vestluskaaslaseks peakski Kendra Anu Saagimit: «nii muhe ja soe!». Ühtlasi sujus ladusalt ka saade Kirstjan Lüüsiga, kellega ei suudetud lausa naermist lõpetada.

Sotsiaalmeediaga kaasas käiv negatiivsus ja netikommentaatorid

Kendrale jääb arusaamatuks kommentaatorite pahameel ja põhjused, miks ebameeldivusi sotsiaalmeedias valimatult öeldakse. «Sellest ma aru ei saa, mis neis seda sellist kibestust tekitab? Mina ei viitsiks kuskil kedagi kommenteerida. Nii kaua kuni ma ise õnnelik olen, on kõik hästi. Ma ei lase sellel negatiivsusel ennast häirida, las panevad edasi, kui see neid vaid rõõmustab,» jutustas ta. Kendral on ka neli väikevenda, kellele neiu soovib olla suur eeskuju. «Oma väikestel vendadel ja tulevastel lastel ei luba ma kunagi selline kibestunud ja õel teiste vastu olla,» sõnas ta.